Adem Birinci Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR GÜZELBAHÇE belediye başkan adayı olan Adem Birinci isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR GÜZELBAHÇE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Adem Birinci isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR GÜZELBAHÇE adayı Adem Birinci kimdir? BTP İZMİR GÜZELBAHÇE adayı Adem Birinci yüzde kaç oy aldı?

Adem Birinci Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR GÜZELBAHÇE belediye başkan adayı olarak gösterilen Adem Birinci GÜZELBAHÇE ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. GÜZELBAHÇE ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Adem Birinci adlı BTP adayı toplamda 34 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR GÜZELBAHÇE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.