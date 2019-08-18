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Adem Bona en iyi 5'te

BASKETBOL Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da geçen sezondan bu yana altyapıda forma giyen Nijerya asıllı 16 yaşındaki Türk pivot Adem Bona, ay-yıldızlı ekibimizle katıldığı U16 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi 5'e seçildi.

18.08.2019 13:18 Adem Bona en iyi 5'te

BASKETBOL Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da geçen sezondan bu yana altyapıda forma giyen Nijerya asıllı 16 yaşındaki Türk pivot Adem Bona, ay-yıldızlı ekibimizle katıldığı U16 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi 5'e seçildi. İtalya'daki şampiyonayı 5'inci sırada tamamlayan U16 Milli Takım'da maç başına 14 sayı, 10.3 ribaund, 4 blok ortalamaları tutturan Adem Bona, en iyi 5'te yer alarak onurlandırıldı. Genç yıldız adayı, Yunanistan'da ay başında yapılan U18 Avrupa Şampiyonası'nda da U18 Milli Takım'da forma giyerek final heyecanı yaşamıştı.



Pınar Karşıyaka, Nijerya, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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