Haberler » Spor » Adem Büyük Alanyaspor maçında sakatlandı - Spor

Adem Büyük Alanyaspor maçında sakatlandı

Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek 3 puana uzanan Galatasaray'a Adem Büyük'ten kötü haber geldi. Maçın 75. dakikasında sakatlanan Adem Büyük, mücadeleye devam edemedi.

07.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:18Adem Büyük Alanyaspor maçında sakatlandı

Sakatlıklarla boğuşan Galatsaray Alanyaspor maçında kötü bir haberle daha karşılaştı.

Fatih Terim'in forvet olarak sahaya sürdüğü deneyimli oyuncu Adem Büyük 75. dakikada sakatlandı. Yapılan müdahalelerin ardından oyuna devam edemiyeceğini belirten Büyük, yerini Radamel 'ya bıraktı.

FORVETLERİN BİRİ DÖNÜYOR, DİĞERİ SAKATLANIYOR

Bu sezon forvet bölgesinde büyük sıkıntı yaşayan , Adem Büyük'ten önce Andone, Ryan Babel ve Falcao'nun sakatlıklarıyla zor zamanlar yaşamış, Falcao iyileşmesine rağmen Andone ve Ryan Babel'den yoksun kalmıştı.


Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Adem Büyük, Falcao, Spor

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:18 Adem Büyük Alanyaspor maçında sakatlandı - Spor
22:18 ING Basketbol Süper Ligi - Spor
22:15 Akhisarspor - İstanbulspor maçının ardından - Spor
22:13 Türkiye Basketbol Ligi: Petkim Spor: 92 - 1881 Düzce Belediye: 68 - Spor
22:12 Pınar Karşıyaka: 94-88 - Spor
22:06 Muslera'nın performansı Alanyaspor maçına damga vurdu - Spor
20:33 Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı! - Spor
20:22 Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 7. galibiyet - Spor
19:41 Bayern Münih Mönchengladbach'a da kaybetti - Spor
7.12.2019 22:26:10