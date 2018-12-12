Adem Büyük Antalyaspor Maçında Forma Giyecek

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:39



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:39

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Pazar günü 13.30'da Antalyaspor'u ağırlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı bulunan Adem Büyük'ün bu mücadelede forma giyebileceği belirtildi.Ligin 15. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında önemli bir galibiyet alarak, haftayı beşinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar ligin 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek.Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile kanat oyuncusu Issiar Dia katılmazken, kasığındaki yırtık nedeniyle bir süredir tedavisi devam eden sol kanat oyuncusu Adem Büyük takımdan ayrı düz koşu yaptı.Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı alanda pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular yarı alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.Kasığındaki birinci derece yırtık nedeniyle Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında forma giyemeyen takım kaptanı Adem Büyük'ün Antalyaspor maçında forma giyeceği belirtildi.Bu arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında dördüncü sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen orta saha oyuncuları Mitchell Donald ile Danijel Aleksic, Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Evkur Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz hafta da sarı kart cezalısı oyuncuları Boutaib ve Guilherme'yi oynatamamıştı. - MALATYA