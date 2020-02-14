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Adem Büyük, Aytemiz Alanyaspor maçından önce 10 tane kurban kestirdi

Galatasaray'da son döneme damgasını vuran Adem Büyük'ün, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı bir 'totem' ortaya çıktı. Adem Büyük, Aytemiz Alanyaspor maçından önce 10 tane kurban kestirdi.

14.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:59

Son dönemde performansını yukarı çıkaran Adem Büyük, sakatlık ve nazardan korunmak için 11 Şubat'ta tam 10 tane küçük baş kurban kestirdi. Büyük, kestirdiği kurbanları ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bu hayır sonrası Alanya ile oynanan kupa karşılaşmada Adem tam iki gol atarak maça damga vurdu.

"MAYISLAR BİZİMDİR DİYEREK KAZANACAĞIZ"

32 yaşındaki golcü oyuncu, "Ben buraya savaşmaya geldim. Ben buraya yatmaya gelmedim. Vücudum izin verdiği sürece savaşmaya devam edeceğim. Bana güvenen Fatih Terim'e çok teşekkür ediyorum. Bende emeği çok büyük. Artık tek bir hedefimiz kaldı; o da lig şampiyonluğu. Onu da 'Mayıslar bizimdir' diyerek kazanacağız" ifadelerini kullandı.

(Akşam)

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Adem Büyük, Aytemiz Alanyaspor maçından önce 10 tane kurban kestirdi

Adem Büyük, Spor


HABER YORUMLARI (5)
MERT:11 tane kesseydi olurdu belki
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10 DEĞİL 12:yetmemiş 2 tane daha kesseymiş elerdik
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VATANDAŞ:kurban totem için kesilmez allah rızası için kesilir aminim o kardeşimizde o niyetle kesmiştir ama haber değeri taşısın dıye bunu totem olarak adlandırmak ta talihsizlik olarak görüyorum yazık.
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FB Lİ:DESENİZE BOŞA GİTTİ :)))))))))))))))))) ahahahaha
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2 6
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F16:ağla şike
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5 3
Spor

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