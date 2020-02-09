Adem Büyük: Biz zirveye yaklaştıkça ayakları titremeye başlamıştır

Galatasaray 'ın Kasımpaşa 'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Adem Büyük, karşılaşmanın ardından konuştu.

"Biz Galatasaray'ız, her maçı kazanmak zorundayız" diyen Adem, şampiyonluk için Galatasaray'a geldiğini belirtti ve, "Ben buraya savaşmaya, başarılı olmaya, kupalar kazanmaya geldim. Galatasaray Türkiye 'nin en büyük camiası, kupalar kaldırmaya alışkın. Zor olacağını biliyordum, burada çok kariyerli, yetenekli oyuncular var. Ne olursa olsun çalışmayı bırakmamam gerektiğini biliyoruz. Çok iyi bir rekabet ve arkadaşlık ortamı var. Bundan sonra daha çok çalışıp, daha önemli işler yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rakiplere mesaj yollayan tecrübeli oyuncu, "Zirveye yakışan tek takım Galatasaray'dır. Biz zirveye yaklaştıkça ayakları titremeye başlamıştır, daha da çok hissedecekler zamanla." dedi.

SERI: BAKIŞARAK ANLAŞIYORUZ

Sezonun 2. yarısında farklı bir oyuna geçiş yaptıklarını kaydeden Jean-Michael Seri, "Maça çok istekle, ciddi şekilde başladık, kazanmak istediğimizi gösterdik. Sezonun 2. yarısı başladığından beri her maçı final havasında oynuyoruz ve hazırlıklarımızı da böyle yapıyoruz. Bugün de sonucunu gördük." dedi.

Seri, "Saha dışında Lemina ile iyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimizi tamamlıyoruz, konuşmadan bile bakışarak anlaşabiliyoruz. Bunun da meyvesini alıyoruz, performansımıza yansıyor. Bu çok önemli, sadece antrenmanlarda değil, maçta da iletişim önemli." ifadelerini kullandı.