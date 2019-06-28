28.06.2019 20:30
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Adem Büyük Galatasaray'da

Adem Büyük Galatasaray

Galatasaray Kulübü, Babel'in ardından Adem Büyük'ü de kadrosuna kattığı açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Babel 'in ardından Adem Büyük 'ü de kadrosuna kattığı açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu 'na yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
(İHA)
Kaynak: İHA
Evkur , Babel , Galatasaray , Adem Büyük , Güncel

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