- Adem Büyük
, Galatasaray
'da
İSTANBUL - Galatasaray Kulübü, Babel
'in ardından Adem Büyük'ü de kadrosuna kattığı açıkladı.Sarı-kırmızılı kulüp, Evkur Yeni Malatyaspor
ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.Galatasaray'ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na yaptığı açıklama şöyle:"Profesyonel futbolcu Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır.Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecektir."