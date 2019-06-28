28.06.2019 22:36
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Adem Büyük, Galatasaray'da

- Adem Büyük, Galatasaray'daİSTANBUL - Galatasaray Kulübü, Babel'in ardından Adem Büyük'ü de kadrosuna kattığı açıkladı.

- Adem Büyük , Galatasaray 'da
İSTANBUL - Galatasaray Kulübü, Babel 'in ardından Adem Büyük'ü de kadrosuna kattığı açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu 'na yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecektir."Adem Büyük, Galatasaray'da
Kaynak: İHA
Evkur , Babel , Adem Büyük , Galatasaray , Spor

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