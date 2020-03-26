Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, Türkiye Sağlık Bakanlığı'na 100.000 maske, 15.000 test ve 3.000 koruyucu ekipman bağışında bulundu.
26.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:25
Galatasaray 'ın deneyimle futbolcusu Adem Büyük, dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hasta olup hayatını kaybettiği koronavirüs salgını nedeniyle yapmış olduğu örnek davranışla takdir topladı.
MASKE, VİRÜS TESTİ VE KORUYUCU EKİPMAN BAĞIŞLADI
Başarılı futbolcu Adem Büyük, Türkiye Sağlık Bakanlığı'na 100.000 maske, 15.000 test ve 3.000 koruyucu ekipman bağışında bulunarak yaşanan sıkıntılara duyarsız kalmadığını gösterdi.
Adem Büyük'ün duyarlı davranışı, sosyal medyada taraflı tarafsız birçok taraftarın takdirini topladı.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Galatasaray, Adem Büyük, Spor
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