Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı

Galatasaray 'ın deneyimle futbolcusu Adem Büyük, dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hasta olup hayatını kaybettiği koronavirüs salgını nedeniyle yapmış olduğu örnek davranışla takdir topladı.

MASKE, VİRÜS TESTİ VE KORUYUCU EKİPMAN BAĞIŞLADI

Başarılı futbolcu Adem Büyük, Türkiye Sağlık Bakanlığı'na 100.000 maske, 15.000 test ve 3.000 koruyucu ekipman bağışında bulunarak yaşanan sıkıntılara duyarsız kalmadığını gösterdi.

Adem Büyük'ün duyarlı davranışı, sosyal medyada taraflı tarafsız birçok taraftarın takdirini topladı.