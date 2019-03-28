Adem Büyük Saha Dışından Gol Attı, İzleyenlerin Ağzı Açık Kaldı

Spor Toto Süper Ligde 5. sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, milli arada çalışmalarını sürdürüyor. Bugünkü idman öncesinde takımın yıldız ismi Adem Büyük, akılllara durgunluk veren bir gol kaydetti.
BU SEZON 4 GOLÜ BULUNUYOR
31 yaşındaki oyuncu, saha dışından gol attı. Bu anlar kameralara yansıdı. Evkur Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgisini çekti.Bu sezon 22 maça çıkan Adem Büyük, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
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