28 Mart 2019, 19:33
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Adem Büyük Saha Dışından Gol Attı, İzleyenlerin Ağzı Açık Kaldı

Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük'ün saha dışından gol atması, futbolseverleri şaşkına çevirdi.

Spor Toto Süper Ligde 5. sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, milli arada çalışmalarını sürdürüyor. Bugünkü idman öncesinde takımın yıldız ismi Adem Büyük, akılllara durgunluk veren bir gol kaydetti.

BU SEZON 4 GOLÜ BULUNUYOR

31 yaşındaki oyuncu, saha dışından gol attı. Bu anlar kameralara yansıdı. Evkur Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgisini çekti.Bu sezon 22 maça çıkan Adem Büyük, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

Yeni Malatyaspor, Evkur, Adem Büyük, Spor



YORUMLAR (5)
AYHAN: Bunun neresi haber???
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BUMU YANİ: Aklıma durgunluk geldi,ağzım açık kaldı vede kapanmıyor !!!!!
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MAZLUM PERCİN: Bunu bende yaparim
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SELİM: helal olsun adem seviyoruz seni gelsin bu golü quaresma atsın bakalım
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KAZİMDİRİK: Bu ne la çocuk mu avutuyonuz
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