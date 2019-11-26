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Adem Büyük'ün ilk Şampiyonlar Ligi golü

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Adem Büyük, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü Club Brugge karşısında kaydetti.

26.11.2019 22:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:13Adem Büyük'ün ilk Şampiyonlar Ligi golü
'ın başarılı futbolcusu Adem Büyük, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü Club Brugge karşısında kaydetti.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Adem Büyük, Club Brugge maçında kariyerinde bir ilki yaşadı. Kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına Real Madrid ile deplasmanda oynanan müsabakada çıkan Büyük, ilk golünü de Brugge'a attı. Müsabakanın 11. dakikasında Ömer Bayram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan 32 yaşındaki futbolcu topu kontrol ettikten sonra yaptığı düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu.

Mücadeleye 11'de başlayan Adem Büyük, 90 dakikada sahada kaldı. Deneyimli futbolcu sarı-kırmızılı forma ile ligde de Kayserispor ağlarını 1 kez havalandırmıştı. - İSTANBUL

Club Brugge, Galatasaray, Adem Büyük, Spor

Kaynak: İHA

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