Adem Cepe Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BURSA İNEGÖL belediye başkan adayı olan Adem Cepe isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BURSA İNEGÖL ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Adem Cepe isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BURSA İNEGÖL adayı Adem Cepe kimdir? Bağımsız BURSA İNEGÖL adayı Adem Cepe yüzde kaç oy aldı?

Adem Cepe Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BURSA İNEGÖL belediye başkan adayı olarak gösterilen Adem Cepe İNEGÖL ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. İNEGÖL ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Adem Cepe adlı Bağımsız adayı toplamda 169 adet oy sayısına ulaştı.

BURSA İNEGÖL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.