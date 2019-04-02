Adem Çimiç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ORDU KORGAN belediye başkan adayı olan Adem Çimiç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ORDU KORGAN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Adem Çimiç isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ORDU KORGAN adayı Adem Çimiç kimdir? Bağımsız ORDU KORGAN adayı Adem Çimiç yüzde kaç oy aldı?

Adem Çimiç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ORDU KORGAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Adem Çimiç KORGAN ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. KORGAN ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Adem Çimiç adlı Bağımsız adayı toplamda 15 adet oy sayısına ulaştı.

ORDU KORGAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.