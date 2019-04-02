Adem Genç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS YILDIZELİ belediye başkan adayı olan Adem Genç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS YILDIZELİ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Adem Genç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS YILDIZELİ adayı Adem Genç kimdir? BTP SİVAS YILDIZELİ adayı Adem Genç yüzde kaç oy aldı?

Adem Genç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS YILDIZELİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Adem Genç YILDIZELİ ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. YILDIZELİ ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Adem Genç adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS YILDIZELİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.