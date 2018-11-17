Adem Kursiyerleri Sergi Açtı

Tatvan
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, el emeği ürünlerini sergiledi.
İlçedeki bir alış veriş merkezinde açılan sergide, 350 kursiyerin el emeği göz nuru çalışmaları yer aldı.
Serginin açılışına katılan Kaymakam Mehmet Ali Özkan
'ın eşi Arzu Özkan
, stantları dolaşarak ürünler hakkında ADEM proje koordinatörü Hatice
Piral'dan bilgi aldı.
Özkan, ürünlerin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Bu güzel eserlerde ve çalışmalarda emeği olan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Öğretmenler Günü dolayısıyla bu sergi açıldı." diye konuştu.
Tatvan ADEM ile Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü iş birliğiyle açılan ve 2 gün sürecek serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman
, kurs hocaları ve kursiyerler katıldı.
Hatice Çarpar,Arzu Özkan,Mehmet Ali Özkan,Tatvan
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:44