Haberler » Güncel » ADEM kursiyerleri sergi açtı - Haber

ADEM kursiyerleri sergi açtı

Van'ın Çatak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren aile destek merkezi (ADEM) tarafından sergi açıldı.

19.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:51ADEM kursiyerleri sergi açtı
'ın Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren aile destek merkezi (ADEM) tarafından sergi açıldı.

Çatak Sanat Merkezinde açılan sergide, yaklaşık 400 kursiyer tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Gerçekleştirilen sergi açılışına katılan Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve protokol üyeleri stantları, yapılan ürünler halkında Çatak ADEM Koordinatörü Şengül Aydın'dan bilgi aldı. Kurs dönemi boyunca kursiyerler tarafından birbirinden güzel eserlerin üretildiğini ve sergilendiğini söyleyen Kaymakam Çeçen, "Çok güzel ürünler yapılmış. Bu güzide eserlerde emeği olan tüm kurs hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise, ADEM'in de diğer kurumlar gibi çok kıymetli olduğunu belirterek, "Çünkü burada annelerimiz, kızlarımız, kardeşlerimiz eğitilmektedir. ADEM koordinatörümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize emeklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hepsinin ellerine sağlık" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşma yapan Çatak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aydın Babur da, "İlçemizde yaşayan kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, başarılarını ispatlayabilecekleri meslek edinme ve sanat öğrenmeyle beraber en önemlisi aile bütçelerine katkıda bulunmaları amacıyla kurulan bu merkez, kısa sürede kendini geliştirmiştir. 3 kurs 40 öğrenci ile başlayan ADEM, 11 kurs 420 kursiyer sayısına ulaşmıştır.

İlçemize geldiği günden bugüne bize desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamımız Ekrem Çeçen, Çatak Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze, İlçe Müftülüğüne ve adını sayamadığım birçok kuruluşa teşekkürü borç bilirim. Hepiniz sergimize hoş geldiniz" diye konuştu.

Açılışa Kaymakam Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, savcı ve hakimler, kurum amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, öğretmenler, idareciler, kursiyerler katıldı.

Kursiyerler tarafından yapılan ikramların ardından program sona erdi. - VAN

Abdurrahman Şeylan, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:47 "Sigara kaçakçılığının boyutu 3,5 milyar dolara ulaştı" - Haber
12:46 TOKİ müjdesi Adanalıları sevindirdi - Haber
12:46 Bakan Yardımcısı Sayan: Google servislerinde global sorun var - Haber
12:46 Söke'de kaçak tarihi eser kazısına 7 gözaltı - Haber
12:46 70'lik eller "aktif yaşlanma" için oyun hamuru yoğuruyor, lego yapıyor - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
19.12.2019 12:49:59