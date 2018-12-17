Adem Kursları İlgi Görüyor

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'un Bulanık
ilçesinde vatandaşlar, Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde kurulan kurslara yoğun ilgi gösteriyor.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Nazire Korkmaz, ADEM'de 9 branşta açtıkları kurslara 358 kişinin kayıt yaptırdığını söyledi.
2013'te kurulan ADEM'in dezavantajlı kadın ve çocuklara yönelik etkinliklerin düzenlendiğini anlatan Korkmaz, "2015 yılında 2. Aile Destek Merkezimiz kuruldu. Şu ana kadar kurulan ADEM'lerde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Aslan
Uzan'ın destekleriyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kadın ve çocuklarımıza değişik seminerler veriliyor. Kadınlarımıza kurslarda kullandıkları malzeme desteği sağlanıyor. Kadınlarımız hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de aldıkları sertifikalar sayesinde meslek sahibi oluyor." diye konuştu.
ADEM kurslarına katılan 8 çocuk annesi 60 yaşındaki Hayriye Karadağ
, mesleğin yaşı olmadığını belirterek, dikiş nakış öğrenmeye çalıştığını söyledi.
Sağlanan malzeme desteğiyle yaptıkları ürünleri satarak kazanç elde ettiğini ifade eden Karadağ, "Bu yaştan sonra çocuklarıma faydam olsun istedim. ADEM olmasaydı, evde boş boş oturacaktık. Devletimiz iş sahibi olmamız için güzel kurslar açmış. Ben de 60 yaşından sonra kurslara katılarak gençlere örnek olmak istiyorum." dedi.
Kaynak: AA