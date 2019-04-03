03 Nisan 2019, 17:34
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Beşiktaş, Anlaşma Gereği Sezon Sonunda Adem Ljajic'i 6,5 Milyon Euroya Almak Zorunda

Adem Ljajic, 20 maçta en az 45 dakika sahada kaldığı için anlaşma gereği Beşiktaş, Sırp oyuncunun bonservisini 6,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında almak zorunda.

Sırp oyuncunun çıktığı maç sayısından ötürü 6,5 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesinin devreye girdiği belirtilirken ekonomik sıkıntıdaki siyah-beyazlıların İtalyan ekibinden yeni bir ödeme planı talep edebileceği konuşuluyor.

20 MAÇTA EN AZ 45 DAKİKA OYNADI

Beşiktaş'ın Torino'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic'in geleceği merak konusu olurken, sürpriz bir gerçek ortaya çıktı... beIN Sports'un haberine göre sözleşmesinde 6,5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Sırp oyuncu, kontratta bulunan belirli maç sayısını da (20 maçta en az 45'er dakika) doldurdu. Yani Siyah-Beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Torino'ya 6,5 milyon euroyu sezon sonunda ödemek zorunda.

YENİ BİR ÖDEME PLANI TALEP EDİLEBİLİR

Ljajic'i kadrosunda tutmak istese de yaşanan mali krizden dolayı gelecek sezon futbol takımı bütçesinde zorunlu bir tasarrufa gitmeyi planlayan Beşiktaş'ın yıldız oyuncu için Torino'dan yeni bir ödeme planı talep edebileceği konuşuluyor. 6.5 milyon euroyu taksitlere böldürmek isteyen başkan Fikret Orman ve kurmaylarının İtalyan yöneticilerle masaya oturacağı sızan bilgiler arasında.

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Spor



YORUMLAR (2)
ADINIZI YAZIN-: oh olsun sizlere kus kafalilar acik gözüm diye gecinin nah size
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TİM0135: Ula figoo 6.5 euro olsa ne yapacaktın,nsl ödeyecektin yahu :))
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