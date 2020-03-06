Adem Ljajic'in gol sevincinde yaptığı hareketler maça damga vurdu!

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 88. dakikada Adem Ljajic kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 90+3. dakikada penaltıdan İlhan Parlak'tan geldi.

ELEŞTİRİLERE KULAKLARINI TIKADI

Adem Ljajic, ceza sahası dışından attığı golden sonra gol sevincinde yaptığı hareketlerle şaşırttı. Uzun süredir formasından uzak kalan ve bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Ljajic, golün ardından kulaklarını tıkadı. Sırp oyuncu bu hareketin ardından kendisini eleştirenlere konuşmayın işareti yaptı.

OĞUZHAN DA YAPMIŞTI

Ljajic'in bu hareketleri sosyal medyada çok konuşulurken, bilindiği üzere Oğuzhan Özyakup da yıllar önce attığı golden sonra kulaklarını tıkamıştı.