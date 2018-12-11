11 Aralık 2018, 09:47
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Adem Müdiresi Özcan'dan Sydv Müdürü Özdil'e Ziyaret

Adem Müdiresi Özcan

Hakkari’nin Yüksekova Aile Destek Merkezi (ADEM) Müdiresi Zübeyde Özcan, Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emir Özdil’i makamında ziyaret etti.

Hakkari'nin Yüksekova Aile Destek Merkezi (ADEM) Müdiresi Zübeyde Özcan, Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emir Özdil'i makamında ziyaret etti.

Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emir Özdil, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yüksekova Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan ise, aile destek merkeziyle yakından ilgilenen ve bütün etkinlikleriyle birebir ilgilenen Emir Özdil'e teşekkür etti.

Özcan, desteklerinden dolayı Müdür Özdil'e tablo hediye etti. - HAKKARİ Hakkari,Yüksekova
11 Aralık 2018 Salı 09:47