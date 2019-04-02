Adem Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız AMASYA belediye başkan adayı Adem Şahin oldu. Bağımsız adayı Adem Şahin, AMASYA belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? AMASYA belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız AMASYA belediye başkan adayı Adem Şahin ile ilgili seçim sonuçları ve AMASYA belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız AMASYA belediye başkan adayı Adem Şahin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte AMASYA belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. AMASYA aday yarışı ve AMASYA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

AMASYA Seçim Bilgileri

AMASYA belediyesi için toplam sandık sayısının 231 olduğu belirlendi.

AMASYA belediyesi için açılan sandık sayısının ise 230 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

AMASYA belediyesi için katılım oranının ise % 87,23 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

AMASYA toplam seçmen sayısının ise 74.272 olduğu belirlendi.

AMASYA belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 64.787 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız AMASYA Belediye Başkan Adayı Adem Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız AMASYA belediye başkan adayı olarak gösterilen Adem Şahin, AMASYA yarışında % 0,07 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Adem Şahin toplamda 43 adet oy sayısına ulaştı.

Bağımsız AMASYA belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.