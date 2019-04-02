Adem Solmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA KONYAALTI belediye başkan adayı olan Adem Solmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA KONYAALTI ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Adem Solmaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA KONYAALTI adayı Adem Solmaz kimdir? BTP ANTALYA KONYAALTI adayı Adem Solmaz yüzde kaç oy aldı?

Adem Solmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA KONYAALTI belediye başkan adayı olarak gösterilen Adem Solmaz KONYAALTI ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. KONYAALTI ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Adem Solmaz adlı BTP adayı toplamda 91 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA KONYAALTI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.