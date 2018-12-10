Adem Yavuz Düğün Salonu Hizmete Açıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:16



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:16

Adem Yavuz Modern Kapalı Pazaryeri kompleksi içerisinde yer alan düğün salonu bölge halkının hizmetine açıldı.Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in önemli projelerinden biri olan Adem Yavuz Modern Kapalı Pazar Yeri, bölge halkının tüm ihtiyaçları düşünülerek projelendirilerek imar edildi. Toplam 8 bin 386 metrekare alan üzerine inşa edilen Adem Yavuz Modern Kapalı Pazarında 11 adet dükkan ve diğer sosyal donatı alanları da yer alıyor. Toplam 86 araçlık otoparkının yanı sıra mahalle sakinlerinin kına, nişan ve düğün gibi etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri 400 kişilik modern düğün da hizmete açıldı.Bölgenin tüm ihtiyaçlarının düşünülerek hayata geçirilen pazaryeri kompleksi içerisinde yer alan düğün salonu için bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlar, belediyenin iletişim numarasını arayarak rezervasyon yapabilecek. - KOCAELİ