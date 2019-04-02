Adem Yıldırım Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR KİRAZ belediye başkan adayı olan Adem Yıldırım isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR KİRAZ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Adem Yıldırım isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR KİRAZ adayı Adem Yıldırım kimdir? BTP İZMİR KİRAZ adayı Adem Yıldırım yüzde kaç oy aldı?

Adem Yıldırım Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR KİRAZ belediye başkan adayı olarak gösterilen Adem Yıldırım KİRAZ ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. KİRAZ ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Adem Yıldırım adlı BTP adayı toplamda 68 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR KİRAZ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.