Adet Düzensizliğine Yol Açan Hastalıklara Dikkat!

Kadın sağlığı konusunda en önemli noktalardan biri de adet döngüsüdür.Adet düzensizliği ise bu süreçte kadınları endişelendiren en büyük sorunlarından biridir. Senede birkaç günlük gecikmeler normal kabul edilirken, daha sık yaşanan adet düzensizlikleri miyom, tümör gibi sorunlara işaret edebilir. Bu tür adet düzensizliği durumlarında mutlaka uzman yardımı alınmalıdır.

Kadınlardaki hormonal döngü nedeniyle normalde her kadının ayda bir adet olması gerekmektedir. Adet görememe ya da adet düzensizliği kadınlarda pek çok hastalığa işaret edebilen önemli bir sorundur. Her kadının adet düzeni farklıdır. Eğer kadınlar her ay tahmin edemeyecekleri zamanda adet görüyorsa bu durum adet düzensizliği olarak kabul edilmeli ve araştırılmalıdır.

EN BÜYÜK SEBEBİ STRES

Adet düzensizliği en sık ilk adet görmeye başlayanlarda ve menopoza girmeye yakın olan kadınlarda görülmektedir. Bu da hormonlardaki değişimlere bağlanmaktadır. Bu tür durumlarda hormon testleri yapılmaktadır. Ayrıca hormon bozuklukları da adet düzensizliğini oluşturmaktadır. Örneğin tiroit veya prolaktin hormonlarındaki bozukluklar adet düzensizliğini getirmektedir. Bunun yanında aşırı kilo alıp verenler, kilosu çok düşük olanlar, aşırı spor yapanlarda adet düzensizlikleri görülmektedir. Adet düzensizliğinin en büyük sebebi ise strestir. Kadınlar en ufak streste adet düzensizliği yaşamaktadır.

ADET DÜZENSİZLİĞİNE SEBEP OLAN SORUNLAR

Adet düzensizliği çeşitli hastalıkların da habercisi olabilmektedir. Kadınların adet döngüsünü sağlayan dört faktörden hipotalamus, hipofiz, yumurtalık ve rahim kısmından birinde yaşanan sorun adet düzensizliğine sebep olmaktadır. Hipofiz bezindeki tümörler, yumurtalık ya da rahimdeki kist, miyom, tümörler adet düzensizliğini getirmektedir. Rahim dokusunun kalınlaşması, rahim veya rahim ağzındaki polipler ve nadiren kanser adet düzensizliğini beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar çözüldükten sonra adet düzensizliği de ortadan kalkmaktadır.Tüm bunların yanında hiç sebebi olmayan adet düzensizlikleri de görülmektedir.

BAŞKASININ İLACINI KULLANMAYIN

Adet düzensizliklerinin sebebine göre kadınlara tedavi uygulanmaktadır. Bu nedenle kişiler başkalarının adet düzensizliğinde kullandığı ilaçları doktora danışmadan kullanmamalıdır. Kimi zaman ilaç yerine ameliyat önerilmektedir. Adet düzensizliği yaşayan evli ya da bekar her kadının doktora gitmesi gerekmektedir. Çünkü adet düzensizliğine müdahale edilmediğinde, sebep tümör ya da polipse daha olumsuz sonuçlar doğmasına neden olmaktadır.

DÜZENSİZ ADET GÖREN KADINLAR DA HAMİLE KALABİLİR

Adet düzensizliği yaşayan kadınların en çok merak ettiği konulardan biri de bu durumda gebe kalınıp kalınamayacağıdır. Adet düzensizliğine neden olan sorun çözüldüğü zaman kadınlar gebe kalabilmektedir. Ayrıca adet düzensizliğinde aşırı kanama da olabilmektedir. Bu kanamalar halsizliğe, yorgunluğa sebep olur hayatlarındaki kaliteyi düşürmektedir. O nedenle bu sorunları yaşayan her kadının mutlaka doktora gitmesi gerekmektedir.