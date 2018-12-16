Adı A Milli Takım ile Anılan Şenol Güneş: Yıldırım Demirören ile Görüştüm

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u Vodafone Park'ta konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini Dorukhan ve Mustafa Pektemek kaydederken, Trabzonspor'un golleri Rodallega ve Nwakeame'den geldi.

"DEMİRÖREN İLE GÖRÜŞTÜM"

Maç sonunda konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile görüştüğünü itiraf etti. Güneş, "Yıldırım Demirören ile görüştüm, doğru ama görüşme sebebi milli takım değildi." dedi.