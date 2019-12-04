Haberler » Politika » Adı Babacan'ın partisiyle anılan Mehmet Şimşek, Doha'da Nusret'le çektirdiği fotoğrafı paylaştı - Haberler

Adı Babacan'ın partisiyle anılan Mehmet Şimşek, Doha'da Nusret'le çektirdiği fotoğrafı paylaştı

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide yer alması beklenen eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla nerede olduğunu açıkladı. Şimşek, sosyal medya hesabından Katar'ın başkenti Doha'da, Nusret Gökçe ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

04.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:13

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 'ın başkenti 'da, birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, "Salt Bae" kimliğiyle şöhret olan Nusret Gökçe ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Ali Babacan'ın yeni kuracağı partiye katılacağı konuşulan Şimşek'in bir süredir yurtdışında olduğu biliniyor.

NUSRET'LE FOTOĞRAF

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Katar'ın başkenti Doha'da, birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, "Salt Bae" kimliğiyle şöhret olan Nusret Gökçe ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Şimşek, İngilizce olarak attığı tweette Nusret'ten övgüyle bahsetti. Şimşek, şunları söyledi:

"Özveri + Çok çalışma + Azim + Fedakarlık + Lezzetli yemekler + Vizyon = Başarı = Nusr-Et Doha'da Saltbae ile bir araya geldik."

Adı Babacan'ın partisiyle anılan Mehmet Şimşek, Doha'da Nusret'le çektirdiği fotoğrafı paylaştı

Mehmet Şimşek, Nusret Gökçe, Katar, Doha, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

23:23 İzmir'de feci kaza: Bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi - Haberler
23:22 Emine Erdoğan, Global Somali Diaspora Temsilcileri ile bir araya geldi - Haberler
23:20 Aşık Veysel ve Nesimi Madrid'de anıldı - Haberler
23:20 Batman'da PKK/KCK operasyonunda 7 kişi daha tutuklandı - Haberler
23:03 Başsavcılık'tan Demirtaş açıklaması: Hastaneye gitmek istemedi - Haberler
23:02 15 yaşındaki lise öğrencisi, 3 gün boyunca cinsel istismara uğradı! - Haberler
23:01 Bartın ve Gaziantep'te 7 köpek zehirlenerek telef edildi - Haberler
22:41 NATO Liderler Zirvesi sonrası Macron'dan açıklama: Türkiye'ye geleceğiz - Haberler
22:15 Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyonda Justin Trudeau ile Kate Middleton arasındaki sohbet dikkat çekti - Haberler
22:06 Adı Babacan'ın partisiyle anılan Mehmet Şimşek, Doha'da Nusret'le çektirdiği fotoğrafı paylaştı - Haberler
4.12.2019 23:54:38