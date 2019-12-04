Adı Babacan'ın partisiyle anılan Mehmet Şimşek, Doha'da Nusret'le çektirdiği fotoğrafı paylaştı

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Katar'ın başkenti Doha'da, birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, "Salt Bae" kimliğiyle şöhret olan Nusret Gökçe ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Ali Babacan'ın yeni kuracağı partiye katılacağı konuşulan Şimşek'in bir süredir yurtdışında olduğu biliniyor.

NUSRET'LE FOTOĞRAF

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Katar'ın başkenti Doha'da, birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, "Salt Bae" kimliğiyle şöhret olan Nusret Gökçe ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Şimşek, İngilizce olarak attığı tweette Nusret'ten övgüyle bahsetti. Şimşek, şunları söyledi:

"Özveri + Çok çalışma + Azim + Fedakarlık + Lezzetli yemekler + Vizyon = Başarı = Nusr-Et Doha'da Saltbae ile bir araya geldik."