Adı Beşiktaş ile Anılan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu: Tekliflerle İlgilenmiyorum

Beşiktaş'ta sezon sonu için yeni teknik direktör arayışları devam ederken bir süredir ismi geçen Razvan Lucescu'dan açıklama geldi. Yunan basınına konuşan Razvan Lucescu, Beşiktaş'a gideceği yönündeki iddialar hakkında konuştu. Rumen teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"İLGİLENMİYORUM"

"Tekliflerle ilgilenmiyorum. Yurt dışından hiçbir kulüple görüşmüyorum. PAOK'a konsantre oldum. Burada devam eden sözleşmem var. Bana bu fırsatı veren başkana karşı sonsuz saygı duyuyorum. Eğer ayrılmak istersem ilk olarak başkanla konuşacağım ve birlikte karar vereceğiz."

(Futbol Arena)