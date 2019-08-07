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Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Aboubakar için resmi açıklama

Portolu forvet oyuncusu Aboubakar'ın adı yeni sezon öncesinde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu. Porto Teknik Direktörü Sérgio Conceição, Kamerunlu forvetin takımda kalacağını açıkladı.

07.08.2019 13:29
Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Aboubakar için resmi açıklama

Portekiz temsilcisi Porto'da forma giyen Vincent Aboubakar'ın ismi uzun süredir Spor Toto Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyor.

Porto Teknik Direktörü Sérgio Conceição ise konuyla ilgili O Jogo'ya açıklamalarda bulunurken özellikle de Aboubakar'ın takımla olan geleceğine ilişkin konuştu.

"ABOUBAKAR BU SENE BENİMLE KALACAK"

Portekizli teknik adam, "Basında birkaç oyuncunun takımdan ayrılabileceği ile ilgili haberler var. Bunlar yalan. Burada herkes duysun diye söylüyorum. Diogo Leite ve Aboubakar bu sene benimle kalacaklar ve Porto için oynayacaklar." ifadelerini kullandı.

Aboubakar, 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 19 gol atıp 4 asistlik performans sergilemişti.

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Galatasaray, Beşiktaş, Porto, Spor

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