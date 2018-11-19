Adı Farklı İsimlerle Anılan Mustafa Sandal, Aşk İddialarına Ateş Püskürdü

Sırp şarkıcı Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran ayında bitiren Mustafa Sandal'ın adı, boşandıktan sonraCeren Hindistan, Irmak Ünal derken en son olarak Serel Yereli ile aşk dedikodularına karıştı.

AŞK İDDİALARINA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN CEVAP VERDİ

Ünlü popçu, Serel Yereli ile haklarında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sandal, hakkında çıkan dedikodulara şu sözlerle cevap verdi:

"Konuşmayacaktım ama İstanbul'a dönünce okuduklarım ve sevenlerimin isteği üzerine buyurun size açıklama!

Tüm bunlar "tören adının başında" sponsor firmanız olduğu ve ismimizin dünyada görülmemiş bir şekilde ticari firmanın sitesinde "bedavadan" kullanılması sebebiyle ödül töreni adaylığınızdan çekildiğim için mi? Hani ben çekildikten 1 gün sonra "Göz kapağını aldırdı" yalanını yazıp aklınızca intikam aldığınız gibi!

"YETER" DEMEK ZORUNDAYIM!"

Sevgili Hürriyet magazin ekibi, 24 yıllık Mustafa Sandal markasına böyle mi zarar vereceğinizi düşünüyorsunuz? Yok artık! Sanatçıları ayakta tutan en önemli değer; müziğini alkışlayanların verdiği güçtür, bunu bir yere yazın. Kalemini kullanıp "Sen misin törenimize gelmeyen al sana algı operasyonu" diyenlerin devri çoktan geçti.

Biri elinde telefon kanal kanal gezmiş, biri paylaşım yapmış da benim yanımdaymış, yok bir başkası mail attı demiş... Tamam eğlendiniz ama iş hakarete varınca "Yeter" demek zorundayım!

"YANIMDA İKİ EVLADIM VARDI"

Serel'le müzik konuştuğumu, aranjelerini beğenip Londra'da kimlerle çalıştığını öğrenmek istediğim için görüştüğümü, Hürriyet muhabirine yazılı olarak açıkladım. Şu sayfanızı hazırlamadan önce kendi sitenize bakın ve okuyun ne demişim! Tabi bir de başlığına bakın, açıklamamı nasıl kaynatmışsınız ve gazeteye basmayıp web'de tutmuşsunuz bir görün!

Serel ve benle ilgili dedikodu yapanlar... Benim yanımda orada iki evladım vardı. Gencecik bir müzisyenle 1 saat müzik konuştuk. Bu mu kafa karıştırdı diye başlık atılacak durum? 1 saat boyunca müzik ve prodüksiyon konuşmamızın, benim özel hayatımla ne ilgisi var?

"GÜNAHI BULUR HER İNSANI"

Tıpkı Alper Erözer, Tuğçe Kandemir ve Cem Yenel'e olduğu gibi çok yetenekli bulduğum genç kardeşimiz Serel'e de manevi desteğimi esirgemeyeceğim. İşini düzgün yapan magazinci kardeşlerimi tenzih ederek söylüyorum; meslektaşlarımla polemik çıkararak size malzeme vermek yerine, onlara destek verdiğim için kusura bakmayın.

Sevenlerim de üzülmesin artık, biz iyi düşünelim ve iyi bakalım; 'Nasılsa günahı bulur ya her insanı! Gerisi detay olur..."