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Adı Fenerbahçe ile anılan Niko Kovac: Yazın çalışmaya başlayacağımı garanti edebilirim

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından adı sarı-lacivertli takımla geçen Hırvat teknik adam Niko Kovac, "Tekrar teknik direktör olarak çalışmak için coşkuyu, isteği hissetmeye başladım. Yazın çalışmaya başlayacağımı garanti edebilirim" dedi.

04.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:46

'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra yeni hocanın kim olacağı merakla bekleniyor. Listenin ilk sırasında Hırvat teknik adam Niko Kovac yer alıyor.48 yaşındaki hoca geleceğiyle ilgili Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Son olarak Bayern Münih'te görev yapan Hırvat teknik adam, takım çalıştırmaya hazır olduğunu söyledi.

"HEDEFLİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUM"

Berliner Kurier'e konuşan Kovac, "Tekrar teknik direktör olarak çalışmak için coşkuyu, isteği hissetmeye başladım. Tekrar o heyecanı hissediyorum. Yazın çalışmaya başlayacağımı garanti edebilirim. Bunun için hedefli bir şekilde hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)

Adı Fenerbahçe ile anılan Niko Kovac: Yazın çalışmaya başlayacağımı garanti edebilirim

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (3)
ABDÜL:kovaç İnşallah olur ama zor sanki bu adam transfer bütçesi istemezmi . mevcut kadro yetermi
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XYZ:Ya arkadas şu yabancı teknik adam hayranlığından vazgecsek cocu geldi ne oldu tanımaz bilmez umursamaz bu adamlar hissetmez ruh olmaz aldığı parayı bilir birde ha bire transfer ister pahalı pahalı senin bütcen belli ve gercekten fbli olan yerli hocaların suyumu çıktı takımın tek kurtuluşu Aykut kocaman tek haksızlık yapılan teknik direktör budur fb de iadei itibar ile takımın basına Aykut hocam gecsin
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MEMLEKETİM:Adam hakli. Bayern ayligini ödüyor. Bizimkiler gibi yalaka degiller.
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4.03.2020 18:39:15