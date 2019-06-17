17.06.2019 17:21
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Adı Galatasaray ile anılan Fatih Öztürk, Kasımpaşa'ya transfer oldu

Kasımpaşa, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen kaleci Fatih Öztürk'ü 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Akhisarspor forması giyen ve adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Fatih Öztürk, Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa'nın resmi sitesinden yapılan açıklama;

Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'un formasını giyen kaleci Fatih Öztürk, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Adı Galatasaray ile anılan Fatih Öztürk, Kasımpaşa'ya transfer oldu

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Galatasaray, Kasımpaşa, Fatih Öztürk, Spor

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