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Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı

Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan, Instagram hesabının hikayeler bölümünden 'Aslan Kral' paylaşımında bulundu. Arda Turan, bu paylaşımıyla sarı kırmızılı kulübe transfer olacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

25.12.2019 22:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:52

- Medipol Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten Arda Turan'ın, yuvaya geri döneceği iddia edilmişti. Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından söz konusu iddiaları güçlendiren bir paylaşım yaptı.

'ASLAN KRAL' PAYLAŞIMI

Devre arasında Galatasaray'a transfer olması beklenen Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı 'Aslan Kral' paylaşımıyla bu iddiaları güçlendirdi.

İKİLİ ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ

EURO 2016'da milli takım kampında Fatih Terim ile sorun yaşayan Arda Turan, bu sezon oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında tecrübeli teknik adamla aralarındaki buzları eritmişti. Terim de maçtan sonraki basın toplantısında ''Bu Arda insanın kalbine de girer, gönlüne de girer'' demişti.

Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı

Galatasaray, Fatih Terim, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (4)
GS FARUK BABA: Arda geri döndü kudurun kamiller
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OH VALLA..: üç beş milyon kazandırıyorlar sonra yaşlanınca gelip takımdan o parayı geri alıp jubile yapıyorlar oh valla bunlar işi bulmuş. Fatih Terim İstifa. . .
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MEMLEKETİM: Akilli yönetici bu futbol sahtekarini almaz.
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ABİZER: aman bu yalakayi almayin alirlarsa terim yalakasi istiyordur ama sayin baskan taraftarin tepkisini bilmektedir
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Spor

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