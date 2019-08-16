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Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Transfer dönemi boyunca adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar, Saint-Etienne'e gidiyor.

16.08.2019 09:44
Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Yaz transfer döneminde adı Süper Lig ekipleriyle anılan Vincent Aboubakar, Fransız temsilcisi Saint-Etienne'e transfer oluyor.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Akşam'da yer alan habere göre; Marega, Waris, Ze Luis, Tiquinho gibi forvetlere sahip olan Conceiçao'nun Aboubakar'ın takımdan ayrılmasına onay verdiği belirtilirken, tecrübeli golcünün Saint-Etienne'le görüşmelere başladığı belirtildi.

ABOUBAKAR'I ÇOK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan ve ileri uçta eksik kalan Lig 1 ekibinin Beric, Paquet ve Diony'den beklenen verimi alamadı. Bu yüzden Teknik Direktör Printant'ın Aboubakar'la forvet sorununu çözeceği tahmin ediliyor.

Kamerunlu golcü geçtiğimiz sezon Porto formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol atıp, 2 asist yaptı.

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Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Vincent Aboubakar, Saint Etienne, Spor

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KİCKBOXER: BEŞİKTAŞ ALACAKTI DEMİŞLERDİ AMA NE DEDİM ALAMAZ BAK ÇIKTI
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GS Lİ: BU KADAR ÇAPSIZ OLUR ADAM. GİTTİ FRANSA LİGİNİN DANDİK Bİ TAKIMINA
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