Adı Itır Esen'le Anılan Acun Ilıcalı'nın Yeni Gözdesinin Melike Taner Olduğu İddia Edildi

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, geçtiğimiz Kasım ayında sürpriz bir şekilde boşandı. Boşanmanın üzerinden 4 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen Acun Ilıcalı'nın aşk hayatı, magazin kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri oldu. 2017 güzeli Itır Esen'le aşk yaşadığı konuşulan Ilcalı'nın Melike Taner'le birlikte olduğu iddia edildi.

2015 GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI

İlk olarak Miss Turkey 2017 yarışmasında Türkiye güzeli seçilen ancak, 15 Temmuz şehitleri hakkında attığı bir tweet yüzünden tacı elinden alınan Itır Esen ile adı anılan Ilıcalı, şimdiler de ise 2015 güzellik yarışmasına katılan Melike Taner ile anılıyor.

İDDİALARI DOĞRULAR NİTELİKTE PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medya hesabından Dominik'te olduğu anlaşılan Melike Taner, iddiaları doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı.

PROFİL FOTOĞRAFI DÜŞÜNDÜRDÜ

Instagram hesabında profil resmi olarak Acun Ilıcalı'nın jetine binerken fotoğraflanmış olan Melike Taner, Dominik'ten de bolca fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.