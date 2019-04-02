Adil Bayındır Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KONYA BEYŞEHİR belediye başkan adayı olan Adil Bayındır isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA BEYŞEHİR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Adil Bayındır isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KONYA BEYŞEHİR adayı Adil Bayındır kimdir? Bağımsız KONYA BEYŞEHİR adayı Adil Bayındır yüzde kaç oy aldı?

Adil Bayındır Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KONYA BEYŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Adil Bayındır BEYŞEHİR ilçesinde % 47,48 oranında oy almıştır. BEYŞEHİR ilçesinde % 47,48 oranında oy olan Adil Bayındır adlı Bağımsız adayı toplamda 20.956 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA BEYŞEHİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.