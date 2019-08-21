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Adil Demirci'ye Demokrasiye Hizmet ödülü

Türkiye'de "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Adil Demirci, Köln Belediyesi tarafından "Demokrasiye Hizmet" ödülüne layık görüldü.

21.08.2019 21:54 Adil Demirci'ye Demokrasiye Hizmet ödülü
Türkiye'de "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Adil Demirci, Köln Belediyesi tarafından "Demokrasiye Hizmet" ödülüne layık görüldü.Türkiye'de "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker tarafından Demokrasiye Hizmet ödülüne layık görüldü.

Reker, Köln Belediyesi'nde düzenlenen törende Demirci'ye atfen "Siz sadece bir kurban değilsiniz, aynı zamanda Avrupa değerlerinin boyun eğmeden yanında olan bir kişisiniz" şeklinde konuştu. Reker, "haksız bir suçlama ile yargılanmanın ve iyi bir sona inancı kaybetmemenin ne kadar zor bir durum olduğunu tahayyül bile edemediğini" de sözlerine ekledi.

Demirci de tutukluluğu sırasında Almanya'dan dayanışma gösteren sayısız destekçisi olduğunu belirterek onlara teşekkür etti. Türkiye'de haksız yere tutuklanan diğer kişiler için de dayanışmanın devam etmesi çağrısında bulunan Demirci, şu anda kendisinin bir yandan da günlük hayatına devam etmeye çalıştığını söyledi.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan sosyal hizmetler uzmanı ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) çevirmeni Adil Demirci, terör suçlamasıyla tutuklanmış ve yargılandığı davanın Şubat ayında görülen duruşmasında tahliye edilmişti. Türkiye'de tutuksuz yargılanmaya devam eden Demirci, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasından sonra geçen Haziran ayında da Almanya'ya dönmüştü.

Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Adil Demirci'nin 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Demirci ise hakkındaki iddiaları reddediyor.

dpa,HS/BW

(c)

Türkiye, Köln, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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