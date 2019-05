Adil Gevre: "Malatya'mızı daha da güzel günlere taşıyacağız"

Kaynak: İHA

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Hepimizin Yeni Malatyaspor çatısı altında toplanması lazım. İnşallah Malatya'mızı daha da güzel günlere taşıyacağız" dedi.Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü kongre delegelerine iftar daveti verdi. Bir otelde verilen iftar davetinde konuşan kulüp başkanı Adil Gevrek, 5 yılda hep birlikte bir başarı yakaladıklarını ifade etti.Gevrek, Malatya'yı hep birlikte futbol şehri yapacaklarını belirterek, "5 yıla dönüp baktığımız zaman gerçekten hep beraber hem büyük sıkıntılar yaşadık hem büyük başarılara imza attık. TFF 2.Lig'den Spor Toto 1.Lig'e, oradan Spor Toto Süper Lig'e yükseldik. Tabii bunlar kolay olmadı ama hep birlikte, beraber bunu başardık. Önümüzdeki pazar günü bu sezonu bitirmiş olacağız. İnşallah Pazar günü de Bursaspor maçını kazanıp, Avrupa yoluna da hep beraber gitmiş olacağız. Tabi Evkur Yeni Malatyaspor'un sadece sportif anlamdaki başarısını değil birliği, beraberliği, her anlamda ortak değerimizi kurumsallaştırmamız lazım. En önemlisi altyapısına yatırım yapmamız lazım. Ekonomi anlamında da bizim hakikaten iyi yerde olmalıyız. Cumartesi günü mali kongremiz var. İnşallah mali kongrede de ekonomi anlamında önümüzdeki yılın bütçesini açıklayacağız. Ekonomik olarak da çok iyi bir yerdeyiz" dedi."Alan satan bir kulüp olduk"Gevrek, Süper Lig'deki Anadolu takımlarının gelirinin, sadece Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelen yayın geliri olduğunu kaydederek, "Bir Anadolu kulübünü sadece TFF'den gelen yayın geliriyle idare etmesi hakikaten zordur. Bunun için üreten olmamız lazım. Altyapıdan çıkan çocuklarımızı oynatmalıyız. Üretip, satan bir kulüp olmalıyız. Belki üretip, satan kulüp olmadık ama alıp-satan bir kulüp olduk. Geçen sene 3 oyuncu sattık ve bu oyunculardan 4 milyon 250 bin Euro gelir elde ettik. Bu bir Anadolu kulübü için çok önemlidir. Türkiye'de Anadolu kulüpleri içinde bu sene en çok bonservis elde etmiş bir kulübüz. İnşallah üretip, satan bir kulüp oluruz" diye konuştu."Siyaset malzemesi yapılması bizleri üzdü"Evkur Yeni Malatyaspor'un Malatyalıların ortak değeri olduğunu dile getiren Gevrek, "Evkur Yeni Malatyaspor, bütün Malatyalıların kulübüdür. Son zamanlarda sosyal medyada kulübümüzün siyasi malzeme yapılması bizi çok üzmüştür. Bunu asla doğru bulmuyoruz" dedi.Gevrek, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nden TFF 3.Lig'e yükselen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u da tebrik etti.Çınar: "Malatya son dönemlerde sporda zirveye çıktı"Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Malatya'nın son dönemlerde sporda zirveye çıktığını ifade etti.Çınar, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in 5 yılda büyük emek verip, gayret göstererek, Malatyaspor'u yıllar önce ulaşmış olduğu seviyeye kavuşturacağına inançlarının tam olduğunu kaydetti.Malatya'nın her alanda adından söz ettirmeye başladığını dile getiren Çınar, "Spor alanında özellikle futbolda bizler iddialı olduğumuzu, bu alanda da iyi olduğumuzu Türkiye'ye kanıtladık. İnşallah Yeni Malatyaspor'un Avrupa liglerine çıkmasıyla birlikte de tüm dünyaya da duyurmuş olacağız. Bizlerde yerelde her zaman olduğu gibi Yeni Malatyaspor'un yönetiminin, başkanının, emekçilerinin her daim yanındayız. Çünkü büyük emek verip, gayret gösteriyorlar" diye konuştu.Çınar, Malatya'nın son dönemde yaptığı atılımlar ve gelişmelerle Anadolu'nun müstesna, Türkiye'nin de en şehirleri arasına adını yazdırdığını ifade ederek, "Birliğimiz, beraberliğimiz, birlikte hareket etme arzumuz ve sonuç odaklı çalışmamız bizleri neticeye getirdi. Bu güzellikler bizlere her daim daha farklı yerlere gelme olarak da destekliyor. Bizler aslında yerelde yakalamış olduğumuz bu birlikteliği inşallah Malatya ve Türkiye genelinde de sürdürürsek, başarımız o zaman perçinlenmiş olacak" şeklinde konuştu.Malatya'nın Voleybol Erkekler Türkiye Kupası'na ev sahipliği yaptığını anımsatan Çınar, Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'nın Malatya'da bir maç yapacağını, ileriki dönemde Malatya'da futbolda da milli maçlara ev sahipliği yapmak istediklerini, kentte milli maç oynanması içinde ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 1.Başkanvekili Selim Pilten ise Evkur Yeni Malatyaspor'un yakaladığı başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.Pilten, Yeşilyurt Belediyespor'un da güzel bir başarı elde ettiğine dikkat çekerek, "Bir üst lige çıkan Yeşilyurt Belediyespor'u da tebrik ediyorum" dedi. - MALATYA Evkur