Adil Gevrek'i Makamında Ağırlayan Başkan Polat:

Hacı Uğur Polat'ın, Yeşilyurt ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde Yeni Malatyaspor'a verdiği destek için teşekkürlerini ifade eden Kulüp Başkanı Gevrek: "Evkur Yeni Malatyaspor'un bugünlere gelmesinde Başkanımızın büyük destekleri oldu. Evkur Yeni Malatyaspor'u, taraftarıyla, iş adamıyla, siyasetçisiyle beraber bir yerlere getirdik. Evkur Yeni Malatayspor, Süper Ligde olup üst sıralarda yer almasıyla şehrimizin marka değeridir. "dedi.

Polat: "Malatya, Malatyaspor Etrafında Kenetlenerek Takımına Sahip Çıkıyor"

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: "Malatyaspor bizim ortak değerimiz. Süper Lige çıktığı günden beri çok başarılı mücadele ediyor. Bu başarının elde edilmesi için emeği geçen Başkanıma, yönetim kuruluna, teknik heyete, sporculara ve takımımızı hiç yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Takımımız hepimizin ortak emeği. Malatya, Malatyaspor etrafında kenetlenerek takımına sahip çıkıyor. Bu birlik ve beraberlik olduğu sürece başarı ortaya çıkar." dedi.