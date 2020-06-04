Adil Gevrek'in babası toprağa verildi

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek'in cenazesi toprağa verildi.

Adil Gevrek'in babası toprağa verildi
04.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:51
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek'in cenazesi toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in 76 yaşındaki babası Ömer Gevrek için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve sarı-siyahlı futbolcular, kulüp personeli, sivil toplum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Adil Gevrek burada taziyeleri kabul etti.

Ömer Gevrek'in cenazesi, öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kale ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Bruno Fernandes’ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım Spor
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek Spor
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos’ta Galatasaray’a imza atmaya hazır Spor
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Fenerbahçe, Gökhan Gönül’e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi Spor
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor Spor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt’ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı Spor
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek Spor
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Galatasaray’da sakatlanan Marcao’nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor Spor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Haberler››Spor››Adil Gevrek'in babası toprağa verildi - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

14:41: Beşiktaş hazırlıklarına devam etti - Spor 14:27: Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı - Spor 14:18: Bilecikspor'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir'e ziyaret - Spor 14:17: Diego Costa, 6 ay hapis cezası aldı - Spor 14:06: Galatasaray, Eboue'nin doğum gününü kutladı - Spor 13:39: Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı - Haberler 13:05: Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi - Spor 11:49: Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor - Spor 11:09: Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü - Haberler 08:42: Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı - Haberler