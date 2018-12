Adil Gevrek: "Oyuncularımı Canı Gönülden Kutluyorum"

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:02



E. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ligdeki konumları ve kulübün hedefiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şiddetle puana ihtiyacı olan rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan ve galip gelen oyuncularımı canı gönülden kutluyorum Erzurum galibiyeti bizi ilk 5'te tuttu" dedi."Her takımın her takımı yendiği bir sezon gerçeği var önümüzde"Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında takımın ortaya koyduğu performansın övgüyü hak ettiğini belirten Gevrek, "Takımımız ve teknik heyetimizle bir kez daha gurur duydum. Şiddetle puana ihtiyacı olan rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan ve galip gelen oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Ancak şunu unutmamak lazım diye düşünüyorum. Her takımın her takımı yendiği bir sezon gerçeği var önümüzde. Biz de bu bilinçle en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi."Bu hedefe en kısa sürede ulaşmak için çok çalışıyoruz"Malatyalıların gurur duyduğu bir takım olduklarını belirten Gevrek, "E.Y. Malatyaspor olarak ligde başarılı bir gidişatımız var. Bu anlamda hem yönetimim adına hem de camia adına oldukça mutluyum. Tabi bu sezona başlarken hedef olarak Avrupa kupalarını işaret etmiştik. Bu hedefe en kısa sürede ulaşmak için çok çalışıyoruz. Malatyalıların gurur duyacağı bir takım ortaya çıktı. İnşallah bu takım camiamıza büyük mutluluklar yaşatacaktır. Taraftarımızdan tek beklentim her ne olursa olsun, takıma sonuna kadar destek olmalarıdır. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu. - MALATYA