- Adil Gevrek: "Sağlık her şeyden önce gelir"İSTANBUL - Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, korona virüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili olarak, "Bu tedbir amaçlı yapıldı. Seyircisiz maç baktığın zaman taraftarımızı da bizi de üzüyor ama tedbir amaçlı bir şeydir. Yapacak bir şey yok. Önemli olan sağlık. Sağlık her şeyden önce gelir" dedi. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir 'in evinde Danimarka ekibi Kopenhag ile oynadığı maç öncesinde Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya davet eden Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a teşekkür eden Gevrek, "Bu bizim için milli maç havasında. Onun bütün başkanları olarak destek olmaya geldik. İnşallah iyi bir sonuç alır, turu da geçeriz. Başakşehir UEFA'da şu anda tek temsilcimiz. Hep ülkemizin birliği beraberliği için önemli. Milli maç havasıyla bakıyorum. İnanıyorum ki bütün takımların taraftarlarının bugün Başakşehirli olduğunu biliyorum. Ülkemiz, birliğimiz, beraberliğimiz için önemli şeyler. Ülkemize de puan kazandırmış olur" diye konuştu.Korona virüs tehlikesi nedeniyle maçların seyircisiz oynanacak olmasını değerlendiren Adil Gevrek, "Bu tedbir amaçlı yapıldı. Seyircisiz maç baktığın zaman taraftarımızı da bizi de üzüyor ama tedbir amaçlı bir şeydir. Yapacak bir şey yok. Önemli olan sağlık. Sağlık her şeyden önce gelir. İnşallah o da hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA