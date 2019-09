- Adil Gevrek: "Sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz"MALATYA - Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray karşısında 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz" dedi.Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Adil Gevrek, son dakikada gelen gol ile 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Ama kendi sahamızda 3 puan almak istiyorduk. Oyuna da iyi başladık aslında, ilk 20 dakika çok iyi oynadık. Ama bazen kısmetsizlik oluyor. Yakaladığımız çok net pozisyonlar da var ama değerlendiremedik. Oyunun geneline baktığımız zaman belki bir puan son dakikalarda geldiği için mutlu etti ama sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz rakip kim olursa olsun" dedi.Futbolcuları ve teknik heyeti oynadıkları iyi oyundan dolayı tebrik eden Gevrek, 90 dakika boyunca takımlarına destek veren Yeni Malatyaspor taraftarlarına da teşekkür etti. Bu maçın geride kaldığını da belirten Gevrek, önlerindeki diğer maçlara bakacaklarını söyledi.