Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
18.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:48
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva 'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ile TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.
Ziyarette Nihat Özdemir, Adil Gevrek'e A Milli Takım forması takdim etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva 'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ile TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.
Ziyarette Nihat Özdemir, Adil Gevrek'e A Milli Takım forması takdim etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Nihat Özdemir, Riva, Spor
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