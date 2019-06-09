Adil Gevrek'ten Sergen Yalçın açıklaması

Evkur Yeni Malatyaspor
Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Sergen Yalçın
ile prensipte anlaştıklarını söyledi.
Evkur Yeni Malatyaspor'un 4. olağan kongresinde konuşan Başkan Adil Gevrek, Aytemiz Alanyaspor
'dan ayrılan Sergen Yalçın ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını duyurdu.
Anlaşmanın tüm Malatyaspor camiasını hayırlı olmasını temenni eden Gevrek, "Sergen Hocamız inşallah Evkur Yeni Malatyaspor'da büyük başarılara imza atacaktır" diye konuştu. - MALATYA
Kaynak: İHA
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