09.06.2019 13:48
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Adil Gevrek'ten Sergen Yalçın açıklaması

- Adil Gevrek'ten Sergen Yalçın açıklamasıMALATYA - Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

- Adil Gevrek'ten Sergen Yalçın açıklaması
MALATYA - Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştıklarını söyledi.
Evkur Yeni Malatyaspor'un 4. olağan kongresinde konuşan Başkan Adil Gevrek, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın ile 2 yıllık anlaşma sağladıklarını duyurdu.
Anlaşmanın tüm Malatyaspor camiasını hayırlı olmasını temenni eden Gevrek, "Sergen Hocamız inşallah Evkur Yeni Malatyaspor'da büyük başarılara imza atacaktır" diye konuştu. Adil Gevrek'ten Sergen Yalçın açıklaması
Kaynak: İHA
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