Adil Gevrek: Türkiye Kupası'nı Kazanmak İstiyoruz

Kaynak: DHA

"Bu kötü gidişin iyi bir çıkışı olacak"Erol Bulut: Herkesin kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor"Kupayı Malatya 'ya getirmek istiyoruz"Olgucan KALKAN/ İSTANBUL - Evkur Yeni Malatyaspor 'un resmi satış mağazasının (YMSSTORE) açılışı İstanbul 'da yapıldı. Esenler 'de bulunan bir AVM'de gerçekleşen açılış törenine, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erol Bulut, AK Parti Mehmet Mehdi Eker , AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem , Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu , işadamları ve taraftarlar katıldı. Açılış töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Açılışın herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce de Malatya'da bir store açılışı yapmıştık. İstanbul'da yaşayan Malatyalı kardeşlerimizin talepleri olduğunu biliyorduk. Burada söz verdiğimiz gibi store açılışı yapıyoruz. Store açılışının, Evkur Yeni Malatyaspor'a, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Burada amaç taraftarlarımıza hizmet etmek" dedi."BU KÖTÜ GİDİŞİN DE İYİ BİR ÇIKIŞI OLACAK"Takımın son haftalardaki performansının taraftarı memnun etmediğinin farkında olduklarını söyleyen Gevrek, "Öncelikle taraftarımıza teşekkür ediyorum. 4 yıldır hep birlikte 2'nci Lig'den Süper Lig'e geldik. Kendilerinin büyük destekleri oldu. Tabii bu yolda bazen sıkıntılar oluyor. İnişler çıkışlar oluyor. En zor günümüzde yanımızda olan taraftarımıza cani gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ligde de son maçlarda kötü gidiyoruz. Taraftarımızı üzdüğümüzü biliyoruz, farkındayız. Ben bütün taraftarlarımızdan özür diliyorum. Hakikaten onlar üzülmeyi hak etmiyorlar. Futbolda inişler, çıkışlar olur. Ancak çok kötü değiliz. Taraftarımızın bu konuda biraz sabırlı olması lazım. Bu kötü gidişin de iyi bir çıkışı olacak. Önümüzdeki maçlara bakıp, ligi en iyi yerde bitireceğimize inanıyoruz" diye konuştu."TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUZ""Ligi hedeflediğimiz en güzel yerde bitirmek istiyoruz" diyen Gevrek, "Son 6-7 haftadır iyi gitmiyor ama önümüzdeki günlerde bir milli maç arası var. O arayla birlikte toparlanıp, hedeflediğimiz yerlere geleceğimize inanıyoruz. Türkiye Kupası 'nda da final oynamak istiyoruz. Önümüzde bir Galatasaray maçı var. Onu da geçerek kupada final oynayıp, kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.EROL BULUT: HERKESİN KENDİSİNE ÇEKİ DÜZEN VERMESİ GEREKİYORMağaza açılışının herkese hayırlı olmasını dileyen teknik direktör Erol Bulut ise, takımının ligdeki gidişiyle ilgili de konuştu. Ligdeki kötü gidişi sadece sakat oyunculara bağlanmaması gerektiğini söyleyen Bulut, "Ben de dahil olmak üzere hepimiz oturup kendimizi sorgulamamız lazım. Bu takım nasıl başladı, nasıl gitti, şu anda nerede? O yüzden herkes üstüne düşen görevi en iyi şekilde yapmak zorunda. Çok sakatlıkları yaşadık, hala da devam ediyor. 6 futbolcumuz aramızda yok. Hiçbir zaman istediğimiz 11'i sahaya sürüp ikinci yarıda yolumuza devam edemedik. Sezon başında stoperde Sadık - Mina oynarken, şimdi Murat Akça Mustafa Akbaş oynuyor. Mustafa Akbaş, bize biraz geç katıldı. Hazırlık dönemini bizimle iyi bir şekilde geçiremedi. O eksiklikleri yaşıyoruz. Diğer tarafta maçlarda aleyhimizde verilen penaltılar ve rakibe verilen penaltılar. Onlar da bizim boynumuzu büktü. 3'üncü sıradayken, şu an 6'ncı sıraya düştük. Ayrıca uzun zamandır bazı oyuncularımızda performans düşüklüğü var. Nedenlerini araştırıyoruz. Son maçta da söylemiştim, içimizde halletmemiz gereken şeyler var diye. Burada önemli olan Evkur Yeni Malatyaspor. O yüzden herkesin kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Futbol sadece antrenman yapıp, hafta sonu maça çıkmak değil. Futbolcular antrenmanlar dışında da kendisine bakmak zorunda. Sözleşmesi biten futbolcularımız var. Sözleşmeyi düşünmektense göstereceği performans bizim için daha önemli. Bu takım iyi olduğu sürece futbolcular istediği sözleşmeyi alır. Bu takımın hedefleri var. Bu hedefe hep birlikte yürüyeceğiz. Arkadaşlarım birey olarak kendilerini düşünüyorlarsa yanlış yoldayız demektir. Ancak bunlarla ilgili de kesinlikle bir karar alacağız" şeklinde konuştu."KUPAYI MALATYA'YA GETİRMEK İSTİYORUZ"Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu futbolcular zaten tarih yazdı. Şu an Malatyaspor'un tarihine baktığımızda yarı final bildiğim kadarıyla yok. Bu takım tarih yazmaya da devam edecek. Biz final oynayıp, kupayı Malatya'ya getirmek istiyoruz. Diğer hedefimizde ilk 6'nın içinde olmak. Zaten bu hedefimizden de uzak değiliz. Şu an 6'ncı sırayız ve önümüzde 9 maç var. Bu maçlardan da galibiyetle ayrılıp, hedefimizi gerçekleştireceğiz."