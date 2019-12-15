Haberler » Spor » Adil Gevrek ve Çebi'den dostluk mesajları - Spor

Adil Gevrek ve Çebi'den dostluk mesajları

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'i ağırladı.

15.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:23Adil Gevrek ve Çebi'den dostluk mesajları
Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden 'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'i ağırladı.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ağırladı. Vodafone Park'ta gerçekleşen buluşma sıcak bir ortamda geçerken, dostluk mesajları verildi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Malatya'dan getirdiği yöresel lezzetlerden oluşan hediyeyi Ahmet Nur Çebi'ye takdim etti. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:08 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Spor
20:04 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe - Spor
20:03 Bursaspor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
19:58 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Spor
19:54 Ersun Yanal: "Gerekli tepkiyi veremedik" - Spor
19:39 Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler! - Spor
19:32 İstiklal Marşı skandalı! Yarıda kesip müzik çaldılar - Spor
19:24 Merih asist yaptı, Juventus zorlanmadan kazandı - Spor
19:14 F.Bahçe'ye derbi öncesi kötü haber - Spor
17:34 Çin'den tepki çeken karar! Mesut Özil yasağı uyguladılar - Spor
15.12.2019 20:11:35