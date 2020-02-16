Adil Gevrek: Verilmeyen penaltımız var

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray karşısında penaltılarının verilmediğini belirterek, "Tam izlediğim kadarıyla verilmeyen penaltımız var. Karşı taraf olsaydı verilir miydi, verilmez miydi? VAR'a niye gidilmiyor? Nasıl bir karar verdi bilmiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup BtcTurk Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir oyun oynadıklarını söyleyen Gevrek, "Yenildik ama takımı tebrik ediyorum. İyi bir oyun oynadık. Özellikle 2'nci yarı çok iyi oynadık, çok da pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Takımın oyunundan memnunum. İnşallah bu oyunu devam ettiririz. Düşüşümüz vardı, oyunculara şunu söyledim, 'Çıkıp elimizden geleni yapmamız lazım' dedim. Hepsi bu mücadeleyi verdi. Bifouma'nın penaltısı ofsaytsa ofsayttır. Bilmiyorum bir şey söylemek doğru değil. Ofsayttan kesildiyse ofsaytta hata yapılmıyor, biliyoruz. İlk yarıda Galatasaray'ın kullandığı penaltıdan sonra 45'inci dakikada bir pozisyon var. Orada da bir penaltı var. VAR'a gidilmeyen bir penaltı. Burada çıkıp net bir şey söylemek istemiyorum ama o pozisyon mutlaka tartışılır. Bence penaltı. Alanya maçındaki penaltıda Hadebe'nin eli açık denildi. O gün hakeme denk geldim. Eli açık olduğu için olabiliyor. Bugün o el açıktı. Tam izlediğim kadarıyla verilmeyen penaltımız var. Karşı taraf olsaydı verilir miydi, verilmez miydi? VAR'a niye gidilmiyor? Nasıl bir karar verdi bilmiyoruz. Çok net bir pozisyon var. Biz her zaman söylüyoruz, hakemler hata yapar. Maçın hakemi ile görüşmedi. Arkadaşlar görüşmüş, 'Beni VAR'a çağırmadıkları için gitmedim. Uyarmadıkları için gitmedim, maçı bitirdim' diye bir yorumu var. Orta hakemin görmesi zor olabilir. Tabii ki hatalar olacak. Futbol içinde bunlar var. Bana göre VAR'ın bu konuda hata yapma lüksü yok. Bu konuştuklarımız, pozisyonlarımız gündeme gelmiyor. Anadolu takımları diyoruz, adalet, eşitlik diyoruz. Sadece büyük takımlar yok. Anadolu takımları da var. Bizler de emek veriyoruz. Oyuncuların emeklerine yazık. Artık önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

"CEZA YEMEMEK İÇİN NEREDEYSE OTOBANA ÇIKTIK"

Başkanların protokolde konuşmasının yasak olması üzerine ise Adil Gevrek şunları söyledi:

"Bu bence doğru değil. Hem bizim özgür basınımız için hem de bizler için. Kulüp başkanları olarak oradan buraya geliyoruz. Bunun düzeltilmesi lazım. Daha önce bilmeyerek açıklamalar yaptık, ceza yedik. Ceza yememek için neredeyse otobana çıktık. Bu hoş bir şey değil. Bunun hem sizin hem de bizim için düzeltilmesi lazım" diye cevap verdi.

Öte yandan başkan Gevrek ertelenen Trabzonspor maçıyla ilgili herhangi bir gelişme olmadığını vurguladı.