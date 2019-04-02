Adil Göksel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MUĞLA DALAMAN belediye başkan adayı olan Adil Göksel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA DALAMAN ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Adil Göksel isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MUĞLA DALAMAN adayı Adil Göksel kimdir? BTP MUĞLA DALAMAN adayı Adil Göksel yüzde kaç oy aldı?

Adil Göksel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MUĞLA DALAMAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Adil Göksel DALAMAN ilçesinde % 0,57 oranında oy almıştır. DALAMAN ilçesinde % 0,57 oranında oy olan Adil Göksel adlı BTP adayı toplamda 145 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA DALAMAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.